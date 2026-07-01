CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin Colorado eyaleti alevlere teslim

ABD'nin Colorado eyaleti orman yangınları ile mücadele ediyor. 11 bin hektar ormanlık alan kül oldu. 3 itfaiye eri ise hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının önüne geçilemiyor.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar