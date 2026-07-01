İngiltere'de can simitleri toplatıldı: Deniz simidi güvenli mi, riskli mi?

İngiltere'de bebeklerin boyunlarına takılan ve hayati risk taşıdığı belirlenen yüzme aparatlarının piyasadan toplatılması, çocuklarda deniz ve havuz güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Normal hareket kabiliyetini kısıtlayan ve nefes almayı zorlaştıran bu aparatların ardından uzmanlar, aileleri yanlış ekipman kullanımı ve su güvenliği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. A Haber muhabiri Tayfun Er sordu, Antrenör Mert Onaran en güvenli yöntemleri anlattı.