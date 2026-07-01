KULİS HABER | CHP'de yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Görevden almalar ve ihraçların damga vurduğu partide, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk ve rüşvete karışan isimlere karşı başlattığı tasfiye süreci hız kazandı. 36'ya yükselen görevden alma sayısı ve yerel yönetimlerdeki incelemeler, ana muhalefetteki gerilimi zirveye taşıdı. Parti içindeki "çift başlılık" tartışmaları sürerken, CHP'li kaynaklar A Haber'e konuştu. İşte kulis haberimizin detayları...