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17.02.2020

İran İdlib'de kimin tarafında? Bundan sonra ne olacak? NATO'da görev yapmış emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde son durum ne? Rusya'nın desteğiyle katliamlarını sürdüren Esad rejim unsurları geri çekilecek mi? Türkiye'den Rusya'ya giden heyetin gündeminde neler var? İdlib'deki TSK'nın gözlem noktalarında güvenlik riski var mı? İran'ın bölgedeki durumu ne? İran'ın desteklediği unsurlar kimin tarafında? NATO'da görev yapmış emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, sıcak bölgede yaşanana son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında aktardı.

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde son durum ne? Rusya'nın desteğiyle katliamlarını sürdüren Esad rejim unsurları geri çekilecek mi? Türkiye'den Rusya'ya giden heyetin gündeminde neler var? İdlib'deki TSK'nın gözlem noktalarında güvenlik riski var mı? İran'ın bölgedeki durumu ne? İran'ın desteklediği unsurlar kimin tarafında?

NATO'da görev yapmış emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, sıcak bölgede yaşanana son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında aktardı.

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