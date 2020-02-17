17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.02.2020

TSK'dan İdlib'de çelik hat! Bölgede son durum ne? |Video

Türk Silahlı Kuvetleri İdlib'de gözlem noktalarını zırhlı birliklerle güçlendirdi. Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ederken bölgede ölümden kaçış sürüyor. A Haber ekibi sıcak noktada gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında İdlib'deki son durumu anlattı.
İdlibde insanlık dramı! İç savaş en çok çocukları vurdu... |Video İDLİB'DE İNSANLIK DRAMI! İÇ SAVAŞ EN ÇOK ÇOCUKLARI VURDU... |VİDEO
İdlib’de yürekleri sızlatan olay! Savaştan kaçan iki küçük çocuğun donarak öldüğü tespit edildi |Video İDLİB'DE YÜREKLERİ SIZLATAN OLAY! SAVAŞTAN KAÇAN İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN DONARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ |VİDEO
İdlibde göç dalgası hızlandı! |Video İDLİB'DE GÖÇ DALGASI HIZLANDI! |VİDEO
Son dakika! İDLİBde neler oluyor? İdlib neden bu kadar önemli? İdlib meselesi nedir? SON DAKİKA! İDLİB'DE NELER OLUYOR? İDLİB NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? İDLİB MESELESİ NEDİR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diyarbakır'da 7. zafer! Anne baygınlık geçirdi
Diyarbakır'da 7. zafer! Anne baygınlık geçirdi
Ölü bulunan İngiliz istihbaratçıyla ilgili yeni görüntüler
Ölü bulunan İngiliz istihbaratçıyla ilgili yeni görüntüler
TSK'dan İdlib'de çelik hat! Bölgede son durum ne? |Video
TSK'dan İdlib'de çelik hat! Bölgede son durum ne? |Video
Yerli ve milli radarda sona yaklaşıldı
Yerli ve milli radarda sona yaklaşıldı
Çin kendi biyolojik silahıyla mı sarsıldı?
Çin kendi biyolojik silahıyla mı sarsıldı?
Rus diplomattan İdlib ile ilgili flaş açıklamalar
Rus diplomattan İdlib ile ilgili flaş açıklamalar
Muhalefetin Suriye çıkışına vekillerinden sert yanıt
Muhalefetin Suriye çıkışına vekillerinden sert yanıt
İBB'den kovuldu denilen yönetici halen maaş alıyor
İBB'den kovuldu denilen yönetici halen maaş alıyor
CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar!
CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar!
TSK anında karşılık verdi! Esad hedefleri böyle vuruldu
TSK anında karşılık verdi! Esad hedefleri böyle vuruldu
HDP Gergerlioğlu’un skandalını deşifre eden video!
HDP Gergerlioğlu’un skandalını deşifre eden video!
Mehmetçik’i Fetih Suresi ile uğurladı
Mehmetçik’i Fetih Suresi ile uğurladı
Daha Fazla Video Göster