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17.02.2020
TSK'dan İdlib'de çelik hat! Bölgede son durum ne? |Video
Türk Silahlı Kuvetleri İdlib'de gözlem noktalarını zırhlı birliklerle güçlendirdi. Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ederken bölgede ölümden kaçış sürüyor. A Haber ekibi sıcak noktada gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında İdlib'deki son durumu anlattı.
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