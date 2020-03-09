09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.03.2020

Son dakika haberi... Esad rejimi ateşkesi ihlal etti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası yürürlüğe giren İdlib ateşkesi Esad rejimi tarafından ihlal edildi. İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Rejim unsurlarının 50'den fazla mermi ile taciz ateş açtığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Esad rejimi ateşkesi ihlal etti
Esad rejimi ateşkesi ihlal etti
FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasını deşifre etti
FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasını deşifre etti
Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe
Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe
Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik!
Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik!
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret!
Batman'da TSK'ya ait İHA düştü!
Batman'da TSK'ya ait İHA düştü!
FETÖ’nün kritik ismi hakim karşısında
FETÖ’nün kritik ismi hakim karşısında
Yüzyıllardır devam eden mücadele
Yüzyıllardır devam eden mücadele
HDP’den CHP’ye ‘oy’ davası!
HDP’den CHP’ye ‘oy’ davası!
CHP'de kırmızı alarm verildi!
CHP'de kırmızı alarm verildi!
MHP'de Bahçeli düğmeye bastı! Kritik tarih 27 Mart...
MHP'de Bahçeli düğmeye bastı! Kritik tarih 27 Mart...
Annelerin nöbetinden bir zafer daha
Annelerin nöbetinden bir zafer daha
Daha Fazla Video Göster