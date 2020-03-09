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Son dakika haberi... Esad rejimi ateşkesi ihlal etti |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası yürürlüğe giren İdlib ateşkesi Esad rejimi tarafından ihlal edildi. İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Rejim unsurlarının 50'den fazla mermi ile taciz ateş açtığı belirtildi.
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