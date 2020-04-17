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17.04.2020

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı! Eğer tedbirlere uyulmazsa Türkiye'nin yüzde 85'i... |Video

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüsle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yamanel, kamuoyu tarafından merak edilen soruların yanıtlarını da verdi. Salgın ne zaman nasıl sonuçlanacak? Haziran ayında bitecek mi? Türkiye'nin yüzde kaçı enfekte olabilir? Yamanel, canlı yayında olumlu ve olumsuz senaryolardan bahsederek vatandaşları uyardı. Yamanel, "Dikkat etmezsek yüzde 65, 70, 85 gibi rakamlar görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında koronavirüsle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yamanel, kamuoyu tarafından merak edilen soruların yanıtlarını da verdi. Salgın ne zaman nasıl sonuçlanacak? Haziran ayında bitecek mi? Türkiye'nin yüzde kaçı enfekte olabilir? Yamanel, canlı yayında olumlu ve olumsuz senaryolardan bahsederek vatandaşları uyardı. Yamanel, "Dikkat etmezsek yüzde 65, 70, 85 gibi rakamlar görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüzde 60 enfekte olacak mı? Ne zaman nasıl sonuçlanacak? Haziran ayında

PİK (ZİRVE) NE NOKTASINA NE ZAMAN ULAŞACAĞIZ?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in konuşmasının satır başları;

Bu tedbirlerin devam etmesine bağlı. Eğer bu tedbirler devam etmezse aksaklıklar meydana gelirse zor. Tabi ki bizim öngörümüz Haziran başı ortalarında daha kontrollü olabileceğimiz ve yavaş yavaş hızı da kırıldı. Vaka görülme hızı artış hızı kırıldı. Ama dediğimiz gibi bu tip kalabalıklar devam ederse Haziran'da bitmez. Daha geç zamanlarda pik görülür. O zaman da tabi ki biz uzun süreler bu salgınla uğraşmak zorunda kalırız. Yine hala tedbirlere devam etmek zorunda kalırız. Bir müddet daha sıkıntı devam eder.

EĞER HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE…

Haziran'da kırılmasını bekliyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz lazım. Her şey yolunda giderse kırılma bekliyoruz.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 60 ENFEKTE OLACAK MI?

Çok abartılı rakamlar yüzde 60'lı rakamlar. Bu tamamen dikkat etmeye bağl��. Eğer dikkat edersek bulaşıcılığı minumuma indiririz. Ama tabi ki dikkat etmezsek yüzde 65, 70, 85 gibi rakamlar görebiliriz. O yüzden her şey aldığımız önlemlerin hep birlikte uygulanmasına bağlı.

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