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02.03.2020

Başkan Erdoğan'dan göçmen akını ile ilgili açıklama: Telefon üstüne telefon geldi, 'bitti o iş' dedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerine Ankara'da hitap etti. Batı'ya mesaj veren Başkan Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları kapatmamız için telefonlar üst üste geliyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerine Ankara'da hitap etti.

"TELEFON ÜSTÜNE TELEFON GELDİ, 'BİTTİ O İŞ' DEDİM"

Başkan Erdoğan göçmen akını ile ilgili açıklamasında, "Aylar önce ben bir açıklama yaptım. 'Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse, kapıları açarız' dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar, 'herhalde blöf yapıyor' dediler. Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı: 'Kapıları kapatın' dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibariyle rakam iyi manada yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar; bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Merkel ile telefon görüşmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan flaş açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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