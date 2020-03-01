01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.03.2020

Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek. Detaylar A Haber ekranlarında... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak TBMM, İDLİB SALDIRISI İÇİN KAPALI TOPLANACAK
İdlib şehitleri için Palandökenin zirvesine dev Türk bayrağı çektiler İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ÇEKTİLER
Putin ve Macron İdlib hakkında görüştü PUTİN VE MACRON İDLİB HAKKINDA GÖRÜŞTÜ
Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi? Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? |Video RUSYA İLE İDLİB DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK? |VİDEO
Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü BAŞKAN ERDOĞAN İLE RUS LİDERİ PUTİN GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında!
Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında!
Şehit Kara'nın mesajının ardından CHP'den bir skandal daha
Şehit Kara'nın mesajının ardından CHP'den bir skandal daha
Rus muhabirden itiraf: Savaşın seyri değişti
Rus muhabirden itiraf: Savaşın seyri değişti
İşte Başkan Erdoğan ile konuşan şehit babasının metanetli duruşu
İşte Başkan Erdoğan ile konuşan şehit babasının metanetli duruşu
Olağanüstü hal yasası nasıl çıktı?
Olağanüstü hal yasası nasıl çıktı?
Rejim unsurları böyle vuruldu
Rejim unsurları böyle vuruldu
Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada ne gerekiyorsa yapıyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada ne gerekiyorsa yapıyoruz
Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
Yunan polisi mültecilere bakın ne yaptı!
Yunan polisi mültecilere bakın ne yaptı!
34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
Erdoğan İdlib şehidinin cenaze törenine katıldı
Erdoğan İdlib şehidinin cenaze törenine katıldı
Daha Fazla Video Göster