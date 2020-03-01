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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çekildi
İdlib'de 34 askerimiz Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrası şehit olmuştu. Türkiye hain saldırı sonrası tek yürek oldu. Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, şehit askerler için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı. Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Palandöken'in zirvesinden Türk bayrağı ile kayarak indiler.
Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:49
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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler