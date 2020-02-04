Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
İdlib saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde Esad rejiminin İdlib saldırısı vardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.
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