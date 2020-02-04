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Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İLE RUS LİDERİ PUTİN GÖRÜŞTÜ

saldırısı sonrası Başkan ile Devlet Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde Esad rejiminin İdlib saldırısı vardı.

Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, 'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

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