Putin ve Macron İdlib hakkında görüştü
Türk askerlerinin Esad rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İdlib'deki gelişmeleri ele aldı.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin, "İdlib bölgesinde hızla artan gerginlik başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadeleye ilişkin alınan tedbirler konusunda Macron'u bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.
Bölgedeki insani durumun da görüşmede değerlendirildiği aktarılarak, "Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti." açıklamasında bulunuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Şehit Onbaşı Emin Yıldırım'a veda!
- Tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı
- Sınırda dehşet! O anlar kamerada...
- Komşuda koronavirüs sayısı arttı
- Son dakika: Pompeo'dan çok sert 'İdlib' tepkisi: Aşağılık ve utanmaz saldırı
- Tarihi imzalar atıldı! ABD askerleri çekilecek
- O ülkede koronavirüsten ilk can kaybı
- Rusya'da helikopter düştü!
- Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
- Yunan polisi mültecilere ateş açtı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video
- 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?
- 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste!
- 29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak?
- Trabzonspor Rizespor canlı anlatım izle! TS Rizespor CANLI | Video
- İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...
- Konyaspor – Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı!
- Artık gün nedir? Artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün anlamı…
- 2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?