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Putin ve Macron İdlib hakkında görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2020
PUTİN VE MACRON İDLİB HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Türk askerlerinin Esad rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir , Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüştü.

Devlet Başkanı Vladimir , Cumhurbaşkanı Emmanuel ile İdlib'deki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin, "İdlib bölgesinde hızla artan gerginlik başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadeleye ilişkin alınan tedbirler konusunda Macron'u bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki insani durumun da görüşmede değerlendirildiği aktarılarak, "Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti." açıklamasında bulunuldu.

İran'dan Türkiye'ye Rusya'sız Suriye zirvesi teklifi İRAN'DAN TÜRKİYE'YE RUSYA'SIZ SURİYE ZİRVESİ TEKLİFİ
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