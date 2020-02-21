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21.02.2020

Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi? Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada “Akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğim." İfadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’dan kritik görüşme ile ilgili detayları aktardı.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? Uzman isim canlı yayın anlattı |Video SON DAKİKA HABERİ... BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK? UZMAN İSİM CANLI YAYIN ANLATTI |VİDEO
Başkan Erdoğandan flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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