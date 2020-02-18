81 ilde 7 bin gıda polisi bugün sahada! Gıda sahtekarlarına ağır cezalar geliyor |Video

81 ilde 7 bin gıda polisi bugün sahaya indi. Gıda sahtekarlığına ağır cezalar geliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban, denetime katılıp canlı yayında aktardı. Canlı yayına katılan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "81 ilde eş zamanlı olarak ürün bazlı gıda denetim seferberliği başlatıldı. Dün süt ürünleriye başladı bugün et ürünlerinde işleme parçalama denetim yapılıyor ve 6 gün boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı