Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'da! Kabine'nin gündeminde ne var? 4 günlük sokağa çıkma yasağı... |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ilgili son karar alınacak.