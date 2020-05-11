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Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'da! Kabine'nin gündeminde ne var? 4 günlük sokağa çıkma yasağı... |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ilgili son karar alınacak.
Gözler Başkan Erdoğanda! 4 günlük sokağa çıkma yasağı... GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
4 günlük sokağa çıkma yasağı...
4 günlük sokağa çıkma yasağı...
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