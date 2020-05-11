Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ilgili son karar alınacak.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 08:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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