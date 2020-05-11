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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ilgili son karar alınacak.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 08:04
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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

İlk normalleşme adımlarının atıldığı, AVM ve berberlerin açıldığı gün yapılacak Kabine toplantısında anlık olarak bu kararın yansımaları değerlendirilecek.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

65 yaş üstü vatandaşlar için dün uygulanan dört saatlik sokağa çıkma izninde ortaya çıkan durum ile bu iznin devam edip etmeyeceği de toplantıda ele alınacak.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

Seyahat yasağının kaldırıldığı yedi büyükşehirde duruma ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

Kısıtlamanın sürdüğü 24 ildeki duruma dair değerlendirmelerin ardından bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılabileceği kaydediliyor.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

4 GÜN KISITLAMA
Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.