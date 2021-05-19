Son dakika: Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Perde arkasını A Haber'de anlattılar: Türkiye'yi durduramayacaklar!

Son dakika haberi... Millet İttifakı’ndan ardı ardına açıklamalar geliyor. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde gerçekleşen Ali Babacan’ın yaptığı itiraf konusundaki sessizliği ve siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamaları konusundaki sessizliği dikkatlerden kaçmıyor. Peki Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz? Neden bu konulara değinmiyorlar? Siyasi dengeler nasıl değişecek? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, olayların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Millet İttifakı'ndan HDP'ye bakanlık sözü siyaset gündeminde yerini koruyor. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde gerçekleşen Ali Babacan'ın yaptığı itiraf konusundaki sessizliği ve siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamaları konusundaki sessizliği dikkatlerden kaçmıyor. Peki Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz? Neden bu konulara değinmiyorlar? Siyasi dengeler nasıl değişecek? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, olayların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HDP'NİN İÇİNE CHP, CHP'NİN İÇİNE HDP GİRMİŞTİR!

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Gerçekleri balçıkla sıvayamazsınız. Bunları çok yakından takip ettiğimiz için CHP ile HDP'nin yakınlıkları beraberlikleri sadece bugün değil mahalli seçimden önce başladı. İki noktada yürüyorlar. CHP ile HDP iç içe girmiş durumda. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 10 Aralıkçı olarak bildiğimiz Oğuzhan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ekibiyle beraber HDP'nin içine CHP, CHP'nin içine HDP girmiş. Yani bugün CHP ikinci bir HDP olmuş.

HDP PAZARLIK PAYINI YÜKSELTTİ

Bunu birçok yerde söylüyoruz. Yer yer inkar ediyorlar ama güneşi balçıkla sıvayamıyorlar. Bundan daha önce de biliyorsunuz gizli bir anayasa çalışması yaptılar birlikteler. HDP pazarlık payını yükseltti yetki ve katılım istedi. Dedi ki sizinle beraber parlamento seçimlerinde ihtiyacımız yok ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize muhtaçsınız. HDP onlar için bir can simidi. CHP bunu gizlice götürmeye çalışıyor fakat götüremiyor. Ortaya çıkacaktı ve şu anda da malum olan ilan edildi.

GERÇEĞİ SAKLAYAMADILAR!

Biliyorsunuz Dursun Çiçek'in ve Gürsel Tekin'in açıklaması… Evet CHP HDP'ye bakanlık verecek. Birlikte olmak için seçimi kazanmak için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ihtiyacı var, muhtaçlar. Bu nedenle artık bu önümüzdeki günlerin hem konusu olacak hem de yeni dönemin önemli bir olayı olacak. Başkan yardımcılığı alabilirler, iki-üç bakanlık alabilirler. Bu gerçekleri saklayamadılar.

TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAYACAKLAR!

Ankara'da arka kapılarda oynanan oyunlar kirli sisli bulvarlarda oynanan oyunlar suflelerle devam ediyor. Merkezi Washington, Paris, Berlin'den gelen olaylarla Türk iç siyasetinde Millet İttifakı'nı organize ediyorlar. Unutmayacağız aziz milletimiz Biden itiraf etti. Muhalefetle iş birliği yapacağız onlarlar beraber Erdoğan'ı devireceğiz. Deviremeyecekler. Türkiye'yi durduramayacaklar. 2023 uzak değil.

UZUN SÜREDİR ALGI SİYASETİ YAPIYORLAR

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Muhalefet, Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden uzun süredir algı siyaseti yapıyor. Millet İttifakı 2023'e yönelik olarak bir plan kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili 2017'lerden itibaren bir yol haritaları var. Bununla ilgili bir çerçeve geliştiriyorlar. Daha çok kendi içlerinde bu oyunu kim kuracak, bu oyunun kurulmasına hangi aktörler etkileyecek, partilerin ağırlığı ne olacak gibi meseleleri de kendi içlerinde tartışıyorlar.