Son dakika: Millet İttifakı'nda HDP ile kirli bakanlık pazarlığı! AK Parti ve MHP'den sert tepki: PKK'nın, Kandil'in ipoteği altındalar!

Birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir el tarafından da yönlendirildiği ortada olan diğer ittifak ise gerçekten yola nasıl devam etmesiyle ilgili kendi içerisinde bir takım stratejiler peşinde koşmakta. HDP ile beraber oldukları kesin. Onunla beraber özellikle CHP'nin ve İYİ Parti'nin seçmenlerine dönük olarak gelen itirazlar şikayetler nedeniyle acaba nasıl olur da bu birlikteliği gizleyerek neticeye varabiliriz şeklinde bir düşünce içerisinde hareket ediyorlar.