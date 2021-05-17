Son dakika: Millet İttifakı'nda HDP ile kirli bakanlık pazarlığı! AK Parti ve MHP'den sert tepki: PKK'nın, Kandil'in ipoteği altındalar!
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda HDP ile bakanlık pazarlığının perde arkasında ne var? CHP'li Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP'ye hangi bakanlıkları verecekler? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden suskun? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında muhalefete sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Zihin dünyalarının ve siyasetlerinin PKK’nın Kandil’in ipoteği altında olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. Akçay ise "Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanı olduğundan beri HDP ile işbirliği içerisinde" dedi.
CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek'in "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci tura kalırsa HDP'ye bakanlık vaat edilebilir" yönündeki açıklamalarının ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den de destek geldi. "HDP'liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KAMUOYU HAZIRLANMAK İSTENİYOR"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Kamuoyu bazı şeylere hazırlanmak isteniyor. Bu tartışmalarla ortaya konmak istenen budur. Cumhur İttifakı ilkesel bir ittifaktır. Hamleci, hizmet odaklı, milletimizin refahını özgürlüğünü genişletmeye büyütmeye ve gerçekten güvenliğini temin etmeye Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesine dönük muazzam bir mefkûreye kızıl elmaya sahip ilkesel bir ittifaktır.
Birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir el tarafından da yönlendirildiği ortada olan diğer ittifak ise gerçekten yola nasıl devam etmesiyle ilgili kendi içerisinde bir takım stratejiler peşinde koşmakta. HDP ile beraber oldukları kesin. Onunla beraber özellikle CHP'nin ve İYİ Parti'nin seçmenlerine dönük olarak gelen itirazlar şikayetler nedeniyle acaba nasıl olur da bu birlikteliği gizleyerek neticeye varabiliriz şeklinde bir düşünce içerisinde hareket ediyorlar.
NE SÖYLEDİKLERİNİN FARKINDALAR MI?
İP ve CHP'nin birlikte HDP'den bir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı kesin olan PKK'nın sözcüsü ve Diyarbakır annelerinin evlatlarını HDP Diyarbakır İl Başkanlığı aradığı insanların o gençlerin dağa kaldırılmasında PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin bir bakanı Bakanlar Kurulu kararına imza atmadığı taktirde Türkiye'nin Bakanlar Kurulu kararıyla PKK'ya bir operasyon yapabilme imkanı olur mu? Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin ne söylediğinin farkında mı?
PKK'NIN KANDİL'İN İPOTEĞİ ALTINDALAR
HDP-CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifak, Türkiye'nin güvenliğine zarar veriyor. İP ve CHP maalesef HDP'nin ipoteği altında siyaset yapmak durumunda. En ufak bir söz söyleyememeleri bunun delilidir. Zihin dünyalarının ve siyasetlerinin PKK'nın Kandil'in ipoteği altında olduğunun göstergesidir.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER BİLGİ VERMELERİ GEREKİR
CHP genel başkanı ve İP genel başkanı HDP'ye bakanlıkla ilgili kesinlikle kamuoyunu doyurucu bilgi vermeleri ve Türkiye'nin güvenliğini nasıl sağlayacaklarını mutlaka millete anlatmaları gerektiği açıktır.
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN OLDUĞUNDAN BERİ...
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı olduğundan beri CHP ile HDP ilişkileri bazen doğrudan bazen dolaylı bazen açık bazen gizli bir şekilde ve fakat daime bir işbirliği ve ittifak halinde hareket ettikleri bütün milletimizin malumu. Mesela 2015 seçimlerinde ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bir kısım CHP seçmenlerinin HDP'ye oy vererek HDP'nin Meclis'e taşınması konusunda büyük gayretler gösterdiğini biliyoruz.
Bugüne kadar HDP gibi bütün yöneticileri genel başlkanları milletvekilleri parti yönetimleri belediye meclisleri ve belediye başkanları terör örgütü PKK tarafından yenilenen ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi koruyan kollayan ve daima onlara sahip çıkan bir parti CHP. Meclis'e taşınmalarında gösterdikleri gayreti şimdi de açık bir şekilde iktidara taşımak için bu açıklamaları yapıyorlar.
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