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Son dakika: Millet İttifakı'nda HDP ile kirli bakanlık pazarlığı! AK Parti ve MHP'den sert tepki: PKK'nın, Kandil'in ipoteği altındalar!

Son dakika haberi... 'nda ile bakanlık pazarlığının perde arkasında ne var? CHP'li ve 'in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP'ye hangi bakanlıkları verecekler? ve neden suskun? AK Parti Grup Başkanvekili ve MHP Grup Başkanvekili , canlı yayınında muhalefete sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Zihin dünyalarının ve siyasetlerinin ’nın Kandil’in ipoteği altında olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. Akçay ise "Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanı olduğundan beri HDP ile işbirliği içerisinde" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Millet İttifakı'nda HDP ile kirli bakanlık pazarlığı! AK Parti ve MHP'den sert tepki: PKK'nın, Kandil'in ipoteği altındalar!

CHP'li eski milletvekili 'in "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci tura kalırsa HDP'ye bakanlık vaat edilebilir" yönündeki açıklamalarının ardından CHP İstanbul Milletvekili 'den de destek geldi. "HDP'liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan 'lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve MHP grup Başkanvekili , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"KAMUOYU HAZIRLANMAK İSTENİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Kamuoyu bazı şeylere hazırlanmak isteniyor. Bu tartışmalarla ortaya konmak istenen budur. ilkesel bir ittifaktır. Hamleci, hizmet odaklı, milletimizin refahını özgürlüğünü genişletmeye büyütmeye ve gerçekten güvenliğini temin etmeye 'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesine dönük muazzam bir mefkûreye kızıl elmaya sahip ilkesel bir ittifaktır.

Birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir el tarafından da yönlendirildiği ortada olan diğer ittifak ise gerçekten yola nasıl devam etmesiyle ilgili kendi içerisinde bir takım stratejiler peşinde koşmakta. HDP ile beraber oldukları kesin. Onunla beraber özellikle CHP'nin ve 'nin seçmenlerine dönük olarak gelen itirazlar şikayetler nedeniyle acaba nasıl olur da bu birlikteliği gizleyerek neticeye varabiliriz şeklinde bir düşünce içerisinde hareket ediyorlar.

NE SÖYLEDİKLERİNİN FARKINDALAR MI?

İP ve CHP'nin birlikte HDP'den bir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı kesin olan PKK'nın sözcüsü ve annelerinin evlatlarını aradığı insanların o gençlerin dağa kaldırılmasında PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin bir bakanı Bakanlar Kurulu kararına imza atmadığı taktirde Türkiye'nin Bakanlar Kurulu kararıyla PKK'ya bir operasyon yapabilme imkanı olur mu? Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin ne söylediğinin farkında mı?

PKK'NIN KANDİL'İN İPOTEĞİ ALTINDALAR

HDP-CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifak, Türkiye'nin güvenliğine zarar veriyor. İP ve CHP maalesef HDP'nin ipoteği altında siyaset yapmak durumunda. En ufak bir söz söyleyememeleri bunun delilidir. Zihin dünyalarının ve siyasetlerinin PKK'nın Kandil'in ipoteği altında olduğunun göstergesidir.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER BİLGİ VERMELERİ GEREKİR

CHP genel başkanı ve İP genel başkanı HDP'ye bakanlıkla ilgili kesinlikle kamuoyunu doyurucu bilgi vermeleri ve Türkiye'nin güvenliğini nasıl sağlayacaklarını mutlaka millete anlatmaları gerektiği açıktır.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN OLDUĞUNDAN BERİ...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı olduğundan beri CHP ile HDP ilişkileri bazen doğrudan bazen dolaylı bazen açık bazen gizli bir şekilde ve fakat daime bir işbirliği ve ittifak halinde hareket ettikleri bütün milletimizin malumu. Mesela 2015 seçimlerinde ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bir kısım CHP seçmenlerinin HDP'ye oy vererek HDP'nin Meclis'e taşınması konusunda büyük gayretler gösterdiğini biliyoruz.

Bugüne kadar HDP gibi bütün yöneticileri genel başlkanları milletvekilleri parti yönetimleri belediye meclisleri ve belediye başkanları terör örgütü PKK tarafından yenilenen ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi koruyan kollayan ve daima onlara sahip çıkan bir parti CHP. Meclis'e taşınmalarında gösterdikleri gayreti şimdi de açık bir şekilde iktidara taşımak için bu açıklamaları yapıyorlar.

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