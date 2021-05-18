Son dakika: Şehit ailelerinden HDPye bakanlık sözlerine sert tepki: Bu zihniyete yazıklar olsun!

"BU ZİHNİYETE YAZIKLAR OLSUN!"

Bu bakanlık teklifini yapan kişi utanmadan bizim devletimizin imkanlarını onlara bir de bakan olarak sunup devletin içeriden yıkılmasını hızlandırmaya çalışıyor. Kendi oğlu olsaydı o kişi acaba bizim gibi oğlu şehit edilseydi acaba ona bakanlık teklif edildiğinde kendisi ne derdi? Biz bu zihniyete sadece yazıklar olsun diyoruz.