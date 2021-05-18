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Son dakika: Şehit ailelerinden HDPye bakanlık sözlerine sert tepki: Bu zihniyete yazıklar olsun!

Son dakika haberi... CHP eski milletvekili 'in "'ye bir-iki bakanlık verilebilir" sözlerine şehit ailerinden tepki geldi. 1998 yılında ’da şehit düşen ’ün kardeşi ve 2017 yılında ’da şehit olan ’in babası , canlı yayınında konuyla ilgili sert tepki gösterdi. A Haber muhabirleri 'den, İbrahim Alayont Denizli'den aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Şehit ailelerinden HDPye bakanlık sözlerine sert tepki: Bu zihniyete yazıklar olsun!

CHP'Lİ kirli ittifakı deşifre etti. "HDP'ye bir-iki bakanlık verilebilir" sözlerine şehit ailerinden tepki geldi. 1998 yılında 'da şehit düşen 'ün kardeşi ve 2017 yılında 'da şehit olan 'in babası , canlı yayınında konuyla ilgili sert tepki gösterdi. A Haber muhabirleri 'den, İbrahim Alayont Denizli'den aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"SOKAKTAKİ ÇOCUĞA SORSANIZ SÖYLER"

1998 yılında Hatay'da şehit düşen Halil Taşsöz'ün kardeşi Ahmet Taşsöz: Ben bu haberi okuduğumda her şehit ailesi gibi rahatsız oldum. Zaten Türkiye'deki bütün vatan evladının rahatsız olabileceği bir durum. Bugün biliyoruz ki bazı partiler PKK yandaşı bu açık ve net ortada. HDP partisinin terör örgütü yandaşı olduğunu herkes biliyor. Bunu sokaktaki çocuğa sorsanız söyler.

"ŞEHİT AİLELERİNİN YARASINA TUZ BASAR"

Bununla alakalı başka partilerin de bunlarla beraber omuz omuza yürümesi şehit ailelerini doğal olarak rahatsız ediyor. Böyle şeyler duymak şehit ailelerinin yarasına tuz basar. Biz ağabeyimizi kardeşimizi vatan için toprağa veriyoruz, siz bir nevi gelip örgüt yandaşlarını başucunuzda tutmaya çalışıyorsunuz.

"TOPRAKLARIMIZDA OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Bu kimsenin kabulleneceği bir durum değil. Acı verici bir nevi bizim yaramızı deşiyorlar. Biz HDP gibi PKK yandaşı partilerin zaten bizim Meclis'imizde bizim topraklarımızda olmasını istemiyoruz.

"EVLATLARIMIZIN KANLARINI DÖKTÜLER"

2017 yılında Diyarbakır'da şehit olan Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir: Malumun ilamı oldu. 'muzu parçalamak için diğer örgütler var güçleriyle çalıştılar ve 'yı parçaladılar. Bunların devamı olanlar ASALA terör örgütünü kurdular 1980 yılında benim İmam Hatip Lisesi'nden bir hocam Tecelli Arı'yı Fransa'da şehit ettiler. Onların devamı PKK terör örgütünü o cani örgütleri ve devamlarını kurdular ve evlatlarımızın kanlarını döktüler.

"ÜLKEMİZİ YIKMAK İÇİN ÇALIŞANLAR"

Dolayısıyla bunlar aslında o adam malumu ilam etti. İsmini bile anmak istemediğim o kişi. Bu terör örgütleri aslında onları dışarıdan destekleyen Batı'lıların bakanları içimizde bizim ülkemizi yıkmak için çalışan bakanlar. Yeryüzünde böyle bir canilik görülmedi.

"BU ZİHNİYETE YAZIKLAR OLSUN!"

Bu bakanlık teklifini yapan kişi utanmadan bizim devletimizin imkanlarını onlara bir de bakan olarak sunup devletin içeriden yıkılmasını hızlandırmaya çalışıyor. Kendi oğlu olsaydı o kişi acaba bizim gibi oğlu şehit edilseydi acaba ona bakanlık teklif edildiğinde kendisi ne derdi? Biz bu zihniyete sadece yazıklar olsun diyoruz.

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