Muhalefetin HDP ile kirli pazarlığı! A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklama: Bakanlıkla da sınırlı olmayabilir!

"İKİ BAKANLIKLA SINIRLI OLMAYABİLİR"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Dursun Çiçek dün söyledi. Bir iki bakanlık verilebilir ne var bunda dedi. Bunu açık etti. Ben HDP için daha büyük bir pazarlığın kapısını açabilir. Çünkü HDP şu anda Millet İttifakı'nda kilit bir rolde. HDP'nin düşünceleri doğrultusunda yeni bir anayasa olabilir, Öcalan'ın ev hapsine alınması olabilir ben sadece işin bir iki bakanlıkla sınırlı olacağını düşünmüyorum.