CHP’li Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklaması! En çok hangi bakanlık yakışır?

Cumartesi akşamı bir televizyon kanalında kendini milliyetçi olarak tarif eden eski bir CHP milletvekiliyle tartışırken gözüm korktu. Millet İttifakı gerekirse 2023 seçimleri için HDP'ye bir iki bakanlık vaat edebilirmiş. Bu zamana kadar şaka yollu takılıyorduk ama işin şakası yokmuş. Kazanırlarsa gerçekten HDP'ye bakanlık vereceklermiş. Sözün bittiği yer işte burası. Bunu normal mantıklı bir insanın kafası almaz.

40 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün siyasi uzantısı bir partinin hükümete girmesinde bir sorun yokmuş.

Şaşırmadım. Bu noktaya geleceklerini biliyordum. Ama ne bileyim. Bunu bu kadar net duyunca ülkemin geleceği adına endişelendim. Israrla tekrar sordum. Aynı cevabı aldım. Çok normalmiş.