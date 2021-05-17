17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklaması! En çok hangi bakanlık yakışır?

CHP’li Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklaması! En çok hangi bakanlık yakışır?

’li Dursun Çicek’in özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar gündemdeki sıcak yerini koruyor. 'nın seçimi kazanması durumunda 'lilere verilebileceğini söyledi. Terör örgütü ’nın siyasi kanadı olan HDP’ye bakanlık verilebileceğine yönelik açıklamaya tepki gösterilirken yazarları ve bu konuyu köşelerine taşıdılar. Hasan Basri Yalçın, “Erdoğan kaybetsin diye şeytanla bile ittifak edecek hale geldiler." derken yine ise HDP'ye verilebilecek bakanlıklara ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
CHP’li Dursun Çiçek’in skandal HDP açıklaması! En çok hangi bakanlık yakışır?

Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkanlar:

"Nefretten gözü dönmüşlere laf anlatmak mümkün olmuyor. Ve insan ülkemizde nefret siyasetine dayananların geldiği noktaya bakınca hayretler içinde kalıyor.

Korkunç bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Kendini sözüm ona milliyetçi diye tarif edenler hiç çekinmeden 'nın uzantısı ile ortaklığı savunabiliyor. Erdoğan kaybetsin diye şeytanla bile ittifak edecek hale geldiler.

Cumartesi akşamı bir televizyon kanalında kendini milliyetçi olarak tarif eden eski bir milletvekiliyle tartışırken gözüm korktu. gerekirse seçimleri için HDP'ye bir iki vaat edebilirmiş. Bu zamana kadar şaka yollu takılıyorduk ama işin şakası yokmuş. Kazanırlarsa gerçekten HDP'ye bakanlık vereceklermiş. Sözün bittiği yer işte burası. Bunu normal mantıklı bir insanın kafası almaz.

40 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün siyasi uzantısı bir partinin hükümete girmesinde bir sorun yokmuş.

Şaşırmadım. Bu noktaya geleceklerini biliyordum. Ama ne bileyim. Bunu bu kadar net duyunca ülkemin geleceği adına endişelendim. Israrla tekrar sordum. Aynı cevabı aldım. Çok normalmiş.

Muhalefetin halleri bana fantastik film sahnelerini hatırlatıyor. Bu tür filmlerde sık kullanılan bir tema vardır. Bir karakter sırf kazanmak uğruna ruhunu şeytana satar. Sonra da iyi ile kötünün savaşı başlar. için maalesef bu bir fantastik film olmaktan çıktı. Seçim kazanabilmek, daha doğrusu Erdoğan'a kaybettirmek için her şey mubah görülüyor. İşin ilginci filmlerde ruhunu şeytana satanlar kimliklerini de sattıklarını bilirler. Artık eski karakterin öldüğünü düşünürler. Ama Türkiye'deki muhalefet hala milliyetçilik numarası çekmeye devam ediyor. Belki kendilerini de kandırıyor.

Dikkat ederseniz ne istediklerini de bildikleri yok. Sadece ne istemediklerini biliyorlar. Zaten o ruhunu şeytana satan film karakterinin de durumu böyle değil midir? Nefret onun da gözünü kör etmiştir.

Topluma kör bir karanlık vaat ediyorlar.

Düşünsenize Türkiye'nin terörle mücadelesi ne hale gelir? Bu fantastik filmi uzun süredir seyrettiğimiz için farkına varmıyor olabiliriz ama ufak bir karşılaştırma yapmanızı tavsiye ederim. Mesela Amerika'da kabineye DEAŞ'lı bir bakan alındığını düşünün. Saçma geldi değil mi? Ama Türkiye'de muhalefer sayesinde biz bunları konuşur olduk maalesef.

Belki HDP'li birini savunma bakanı veya içişleri bakanı yapmayı düşünüyor olabilirler. Artık daha açık konuşmaya başladıklarına göre yakında onu da duyabiliriz. Şaşırmayın. Bu işin varacağı yer zaten burasıydı. İçinizi bir ürperti sarabilir ama şaşırmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu da PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini zaten söylüyordu. Yakında PKK'ya dair de benzer açıklamalar duyabiliriz.

Denklemin basit özetini aslında bize CHP sözcüsü aylar önce vermişti. Erdoğan gitsin diye hayatını bile vermeye razıymış. Bu lafı eden bir siyasi çizginin ülke istikrarını umursayacağını düşünen yoktur aramızda. Dengesi bozulmuş ve her şeyi yapmaya hazır bir karakter olduğu bu sözlerden belli.

Neyse ki, bu millet neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bir şekilde ortaya çıkıp kendi ülkesine sahip çıkıyor. Fantastik filmi gerçeklerle bozmasını bilir. Kahramanları da her zaman vardır.."

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısı şöyle:

HDP'YE HANGİ BAKANLIK EN ÇOK YAKIŞIR?

"CHP'li , son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı.

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde HDP'ye bazı bakanlıklar verilebileceğini söyledi.

Peki niye bakanlık? Neden HDP'ye de Millet İttifakı'nın öz evlatları İyi Parti ve Saadet Partisi gibi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı falan verilmiyormuş dersiniz?

Bunun cevabını da HDP'liler versin.

Onlar düşünürken gelin biz HDP'ye hangi Bakanlığın daha çok yakışacağını bulamaya çalışalım.

Hayır , İçişleri Bakanlığı, Adalet ya da Milli Eğitim... diye espri yapmayın lütfen. "Seçmenin bu kadarını da yemeyeceğini" CHP'liler de kabul ediyor.

Dursun Beyin, "iyi niyetle aranırsa içlerinde mutlaka teröre bulaşmamış bir iki isim bulanabilir" diye hatırlaması da bu yüzden zaten.

Hayır, Hazine de olmaz... O makam Ali Babacan'a ayrılmış durumda.

Dışişleri mi?

Gerçi Kılıçdaroğlu Dışişleri bakanlığı dönemindeki performansını "çapsız" diye özetlemişti ama önemi yok... Davutoğlu ne güne duruyor?

Duyduğuma göre Demirtaş'ın gönlünden Kültür Bakanlığı geçiyormuş... Saz çalıyor, öykü yazıyor, resim yapıyor ya.

Turizmi de ayırıp sırtını YPG'ye dayayan Figen Yüksekdağ'a verdiniz mi, Türk solunun gönlü tamamdır.

Gelecek sezona kalmaz Çeşmeyi Bodrum'u hendek truizmine açarlar."

CHP'li Çiçek'ten skandal HDP açıklaması: Bakanlık verebiliriz CHP'Lİ ÇİÇEK'TEN SKANDAL HDP AÇIKLAMASI: BAKANLIK VEREBİLİRİZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA