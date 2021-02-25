Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermenistan'da neler oluyor? Darbeyi kim yapmaya kalktı? Paşinyan’ı kim indirmeye çalışıyor?Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Aslında beklenen gelişmeler bunlar. Ortada bir hezimet var. Ermenistan tarafı yenik düştü ve tarihsel açıdan yapmış olduğu hataların faturasını ödeme sürecine girdi" dedi

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermenistan'da neler oluyor? Darbeyi kim yapmaya kalktı? Paşinyan'ı kim indirmeye çalışıyor?Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Aslında beklenen gelişmeler bunlar. Ortada bir hezimet var. Ermenistan tarafı yenik düştü ve tarihsel açıdan yapmış olduğu hataların faturasını ödeme sürecine girdi" dedi.