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Son dakika: Ermenistan’da darbe girişimi! Erivan'da sokaklar hareketlendi! Ermenistan'da neler oluyor? Nikol Paşinyan kimdir? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 13:17
Güncelleme:25.02.2021 13:17
Son dakika haberi... Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermesintan'da neler oluyor? Nikol Paşinyan kimdir? A News Yayın Koordinatörü A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermesintan'da neler oluyor? Nikol Paşinyan kimdir? A News Yayın Koordinatörü A Haber canlı yayınında anlattı.

Sali, "Ermenistan'ın Batı'sında Türkiye var Doğu'sunda Azerbaycan var. Türkiye ve Ermenistan arasında tost olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Öyle ya da böyle eğer Ermenistan ekonomik ve siyasi açıdan refah içerisinde yaşamak istiyorsa bu iki ülkeyle anlaşması masaya oturması gerekiyor." dedi. Sali, "Ermeniler son 30-40 yıldır savundukları çıkarlarını Azerbaycan'ın mutlak galibiyetiyle kaybettiler." ifadelerini kullandı.

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

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