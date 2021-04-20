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Son dakika | Devlet büyüklerine hakaret eden trol savcı Özcan Muhammed Gündüz meslekten men edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2021 14:12
Güncelleme:20.04.2021 14:16
Son dakika haberi...Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararında Gündüz’ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.
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