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Son dakika: Depremler büyük Marmara depremi için sinyal mi? Depremler devam edecek mi? Prof. Dr. Süleyman Pampal: Yıkıcı etkisi az oldu ama... |Video

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Giriş: 29.06.2020 09:43
Güncelleme:29.06.2020 09:54
Son dakika haberi... Son 1 ayda art arda 5 ve üzerinde depremler meydana geldi. Son olarak sabah saatlerinde Marmaris’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. on 1 ayda yaşanan deprem fırtınası ne anlama geliyor? Depremler devam edecek mi? Son depremler beyi işaret ediyor? Bu depremler büyük Marmara depremi için sinyal olabilir mi? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pampal, "Yıkıcı etkisi az oldu ama verdiği masaj biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.

Son 1 ayda art arda 5 ve üzerinde depremler meydana geldi. Son olarak sabah saatlerinde Marmaris'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. on 1 ayda yaşanan deprem fırtınası ne anlama geliyor? Depremler devam edecek mi? Son depremler beyi işaret ediyor? Bu depremler büyük Marmara depremi için sinyal olabilir mi? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Pampal'ın açıklamalarından satır başları;

YIKICI ETKİSİ AZ OLDU AMA VERDİĞİ MESAJ FARKLI

Edecek diyebiliriz. Aylardır devam ediyor. Hem Batı Anadolu bölgesinde hem Doğu'da Kuzey'de Güney'de her yerde ediyor. Türkiye'nin gerçeği bu. Bunu artık kabul edeceğiz. Türkiye'de zaten bu tür depremler oluyor. Ama bu depremin bir özelliği var bu deprem son aylarda Girit civarında Akdeniz'in çeşitli kesitlerinde meydana gelen 5, 4,5 o civardaki depremlere bağlı olarak meydana gelen bir deprem olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü Güney'deki Afrika levhasıyla Kuzey'de genel anlamda Avrasya ama özelde Anadolu levhasının sınırı Kıbrıs yayı ve Helen yayı dediğimiz bu bahsettiğimiz Rodos, Girit ve Yunanistan'a doğru giden ve Kıbrıs civarında yay olarak devam eden sınır hattı dalma batma zonu dediğimiz iki levhanın sınırı. Onun için odak derinliği de oldukça fazla. Farklı değerlendirmek gerekiyor. Yıkıcı etkisi az oldu ama verdiği masaj biraz daha farklı.

YENİ DEPREMLER BEKLENEBİLİR

Bu deprem daha önce de tarihsel dönemde de buna benzer bu bölgede bu özellikte depremler var. Mesela 1609 Girit civarında Rodos civarında çok büyük tsunamilere yol açmış on binlerce can kaybına yol açmış. 30 metreyi bulan dalga yüksekliği olan tsunamiler ortaya çıkmış. Bunlar Türkiye'de çok gündemde değil ama Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında bu türden tarihsel büyük depremler levha sınırı depremleri ve bunlara bağlı tsunamilerin izlerini zaten görüyoruz. Kıbrıs civarında 8 büyüklüğünde tarihte depremlerimiz var. Onun için bu deprem biraz farklı. Bu depreme bağlı olarak Batı Anadolu'da Muğla, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir civarında zaten kırılmakta olan 5-7 arasındaki büyüklükte depremlere yol açan faylar da doğal olarak etkilenebilir. Özellikle Antalya-Muğla arasındaki bu yayın uzantısının girdiği bölgelerdeki yerel faylarda da bir takım hareketler söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak da yeni depremler beklenebilir.

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