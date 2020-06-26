Son dakika: Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş: Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir

Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından Manisa'daki deprem ne anlama geliyor? Büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." ifadelerini kullandı. .

Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından Manisa'daki deprem ne anlama geliyor? Büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu faylar üzerinde olabilecek olan bir deprem ister istemez bloğun diğer kenarındaki fayı da etkiliyor. Bu tür blok faylarda blok kenarlarında olan bir deprem diğer kenardaki depremi etkiliyor. Manisa, Afyon, Burdur ve Sivas taraflarına doğru baktığımız zaman aynı şekilde Kuzey Batı ve Kuzey Doğu doğrultulu fay bloğu görüyoruz. Bu bloğun üzerindeki Simav fayı geçmişte 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Güney'indeki de öyle. Doğu'sundaki fay da deprem üretmiş... Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." dedi.