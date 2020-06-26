26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş: Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir

Son dakika: Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş: Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2020 13:38
Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından Manisa'daki deprem ne anlama geliyor? Büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." ifadelerini kullandı. .

Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından Manisa'daki deprem ne anlama geliyor? Büyük depremin habercisi mi? A Haber canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu faylar üzerinde olabilecek olan bir deprem ister istemez bloğun diğer kenarındaki fayı da etkiliyor. Bu tür blok faylarda blok kenarlarında olan bir deprem diğer kenardaki depremi etkiliyor. Manisa, Afyon, Burdur ve Sivas taraflarına doğru baktığımız zaman aynı şekilde Kuzey Batı ve Kuzey Doğu doğrultulu fay bloğu görüyoruz. Bu bloğun üzerindeki Simav fayı geçmişte 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Güney'indeki de öyle. Doğu'sundaki fay da deprem üretmiş... Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir." dedi.

Son dakika: Manisa’da 5,5 büyüklüğündeki deprem ne ifade ediyor? Büyük Marmara depremini etkiler mi? Uzman isim yanıtladı: Süre kısaldı oldukça yakınız |Video SON DAKİKA: MANİSA'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NE İFADE EDİYOR? BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ? UZMAN İSİM YANITLADI: SÜRE KISALDI OLDUKÇA YAKINIZ |VİDEO
Son dakika: Manisa’daki deprem neyin habercisi? Yeni depremleri tetikler mi? Büyük İstanbul depremini etkiler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video SON DAKİKA: MANİSA'DAKİ DEPREM NEYİN HABERCİSİ? YENİ DEPREMLERİ TETİKLER Mİ? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI |VİDEO
Manisada 5.5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kameralara böyle yansıdı! | VİDEO MANİSA'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! PANİK ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI! | VİDEO
Manisada 5.5 büyüklüğünde deprem! Vali Yaşar Karadeniz’den A Haber’e özel açıklamalar MANİSA'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! VALİ YAŞAR KARADENİZ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Manisada deprem! Pek çok ilde hissedildi | VİDEO MANİSA'DA DEPREM! PEK ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ | VİDEO
Son dakika: Van depremi büyük Marmara depremini tetikler mi? Türkiyede deprem riski en fazla bölgeler nereler? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı |Video SON DAKİKA: VAN DEPREMİ BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ EN FAZLA BÖLGELER NERELER? DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY YANITLADI |VİDEO

Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı
"Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı"
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu
Süt ve peynirde hileye dikkat
Süt ve peynirde hileye dikkat
Büyük bir depremin habercisi olabilir
Büyük bir depremin habercisi olabilir
Sokak ringe döndü! Avukattan yumruklu savunma
Sokak ringe döndü! Avukattan yumruklu savunma
Fuhuş çetesine dev operasyon!
Fuhuş çetesine dev operasyon!
Güneşi gören denize koştu!
Güneşi gören denize koştu!
Gündüz melek gece şeytan
Gündüz melek gece şeytan
Marmara depremine oldukça yakınız! Süre kısaldı
"Marmara depremine oldukça yakınız! Süre kısaldı"
Manisa’daki deprem neyin habercisi?
Manisa’daki deprem neyin habercisi?
Manisa'da son durum ne? Vali A Haber'de açıkladı
Manisa'da son durum ne? Vali A Haber'de açıkladı
Anne babalar dikkat! “TikTok” tehlikesi
Anne babalar dikkat! “TikTok” tehlikesi
Daha Fazla Video Göster