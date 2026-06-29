Katil Bibi'den Başkan Erdoğan itirafı! NATO Zirvesi öncesi sinsi propaganda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına sert tepki göstererek "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." sözleri İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Knesset'teki kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından açıkça korktuğunu itiraf ederek Trump yönetimi ile görüşeceklerini belirtti. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, katil Bibi'nin açıklamalarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Yakınca, Netanyahu'nun tabir-i caizse "Trump'a ağlayacağını" ifade ederken ABD'nin bir vekil olarak İsrail'i aradan çıkarma hamlesi olduğunu vurguladı. Küsmez ise NATO Zirvesi öncesi amacın "Batı'da Türkiye düşmanlığı inşa etme çabası" olduğunu belirtti.