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Son dakika: Muğla'daki son deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında anlattı |Video

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Giriş: 28.06.2020 21:15
Güncelleme:28.06.2020 21:22
Son dakika haberi; Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor? Merkez üssü Marmaris olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında depremin meydan geldiği fay hattının çok uzun olmadığını ve dolayısıyla 6 büyüklüğünü geçmeyen depremleri tetikleyebileceğini ifade etti. Ersoy, 'artçıları takip etmemiz gerekiyor' ifadelerini kulladı.

Son dakika haberi; Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor?

Merkez üssü Marmaris olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında depremin meydan geldiği fay hattının çok uzun olmadığını ve dolayısıyla 6 büyüklüğünü geçmeyen depremleri tetikleyebileceğini ifade etti.

Ersoy, 'artçıları takip etmemiz gerekiyor' ifadelerini kulladı.

AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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