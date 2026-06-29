Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası: 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı

Kasımpaşa’da N.T.G. (15) isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Erol Ş. (60), çocuğun annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve Zeliha Z.’nin eski eşi Serkan A. (24) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.