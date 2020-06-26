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Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 26.06.2020 17:14
Güncelleme:26.06.2020 17:17
Son dakika haberi; Manisa'da 6 ay içerisinden yaşanan 6 deprem ne anlama geliyor? Bugün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde de hissedildi. Peki 6 ay içerisinde yaşanan bu son depremler büyük bir depremin habercisi mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi; Manisa'da 6 ay içerisinden yaşanan 6 deprem ne anlama geliyor? Bugün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde de hissedildi. Peki 6 ay içerisinde yaşanan bu son depremler büyük bir depremin habercisi mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
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