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Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
Son dakika haberi; Manisa'da 6 ay içerisinden yaşanan 6 deprem ne anlama geliyor? Bugün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde de hissedildi. Peki 6 ay içerisinde yaşanan bu son depremler büyük bir depremin habercisi mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi; Manisa'da 6 ay içerisinden yaşanan 6 deprem ne anlama geliyor? Bugün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde de hissedildi. Peki 6 ay içerisinde yaşanan bu son depremler büyük bir depremin habercisi mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.