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Son dakika: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde saat 07.06'da 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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MARMARİS'TE KORKUTAN DEPREM!

'nın ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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