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Marmaray'da LGBT skandalı! Tepkilere neden oldu

Marmaray’da bir şahıs, çocukların da bulunduğu vagonda LGBT propagandası yaparak slogan attı ve toplu taşıma aracını provokasyon alanına çevirdi. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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