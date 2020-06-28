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Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem! İşte ilk görüntüler |Video

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Giriş: 28.06.2020 21:34
Güncelleme:28.06.2020 22:12
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte deprem anına ilişkin ajanslara düşen ilk görüntüler...
Muğla Marmaris'te deprem! İşte ilk görüntüler
Muğla Marmaris'te deprem! İşte ilk görüntüler
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Deprem anı kamerada!
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