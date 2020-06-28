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Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem! İşte ilk görüntüler |Video
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte deprem anına ilişkin ajanslara düşen ilk görüntüler...