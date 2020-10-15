Son dakika haberi... Muhalefetin erken seçim çağrılarının arka planında kimler var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Muhalefetin erken seçim çağrılarının arka planında kimler var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

ÇIKIŞSIZLIĞIN BİR ÇIKIŞI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Ben buna kafiyeli bir cümleyle başlayayım bu aslında CHP'nin ya da muhalefeti oluşturan Millet İttifakı'nın çıkışsızlığının bir çıkışı. İçinden çıkamadıkları bir hal ahval içerisindeler. Hem siyasi partilerinin içerisindeki farklı oluşumlar söylem ve eylem farklılıkları hem de Türkiye'nin siyasi meselelerine bir çözüm üretememenin vermiş olduğu bir sıkıntı. Muhalefet içinden çıkamadığı bir hale girmiş durumda.

ARTIK GEÇTİ O DÖNEM

Böyle bir çıkışsızlığını çıkışını nerede arayacaklar gündem değiştirerek bunun da en kolay iki yolu var bir ağız birliği var burada başka hiçbir şeyde ağız birliği yok. Bir erken seçim iki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iyi bir sistem değilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş olacakmış niye? Çünkü alışmışlar irade şu ya da bu ayak oyunuyla darbeyle alınıp onlara verilmesi gibi bir beklenti içerisindeler. Artık geçti o dönem. Artık Türkiye'nin geriye dönüşü yoktur.

CHP'NİN YENİ ŞEYLER SÖYLEMESİ LAZIM

Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Muhalefetin bir zayıflığı söz konusu zayıflık bir meselelere yeterince donanımlı bakamamaktan geliyor ikincisi AB politikalarının adeta parti politikalarına dönüşmüş olması bu dikkatimizi çekiyor bir de HDP'yi de kucaklamak isteyen bir CHP siyaseti var. Tüm bunlar dış politikada bir çözüm öneremiyor. İnsanları sandığa götürmenin davet etmenin veya bugünkü ekonomik koşulların bugünkü ekonomik koşulların buna uygun olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla muhalefet yeni argümanlar geliştirmeli yani zihinsel bir uğraş içerisine girerek Türkiye'de gündeme gelebilecek bizi etkileyebilecek şeyler söylemeli. Yeni şeyler söylemesi lazım ki gözlerimizi çevirelim CHP bir şey söyledi diyelim. Ne yazık ki bunu dinleyemiyoruz bu anlamda da ümitsiziz.

TEK SÖYLEDİĞİ ŞEY ERKEN SEÇİM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Erken seçim gündemi gerçekten suni bir gündem. CHP'den yeni şeyler beklerken söyleyebildiği tek şey erken seçim. Cumhur İttifakı'nın karşısında söyledikleri tek bir şey erken seçim. Türkiye'nin gerçeklerinden uzak ve kopuklar.