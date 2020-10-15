Son dakika haberi... Anaya Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı “Işıklar yanıyor” paylaşımına kriz medyası neden tepki göstermedi? Tarafsızlığını yitiren ‘Işıkçı yargıç’ ne zaman istifa edecek? AYM üyeleri neden tarafsız olamıyor? Darbelerden medet uman çevreler kimler? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Anaya Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklar yanıyor" paylaşımına kriz medyası neden tepki göstermedi? Tarafsızlığını yitiren 'Işıkçı yargıç' ne zaman istifa edecek? AYM üyeleri neden tarafsız olamıyor? Darbelerden medet uman çevreler kimler? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BUNU SÖYLETENLER 15 TEMMUZ'DA DERSİNİ ALMADI MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Darbeler tarihine baktığınızda en fazla darbelerden faydalanan siyasi yapı nedir çok açık ve net bir şekilde görürsünüz. Ana muhalefet partisinin çok yetkin ağızlarından benzeri açıklamaları duymadık mı? Şimdi bunu AYM söylüyor tamam da bunu daha önce siyaset de söyledi. Yargı laf yetiştirme makamı değildir. İş yetiştirme makamıdır. Bunu söyleten çevreler 15 Temmuz'da dersini almadı mı?

TÜRKİYE'NİN YARGI HEGEMONYASINA TEHAMMÜLÜ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Yüksek yargıda önemli ve hassas bir mevki AYM. Böyle çok kıymetli çok önemli bir yargı kurumunun bir üyesinin Türkiye toplumunu adeta gerecek gerginliğe düşürecek toplumsal kaosa sebep olabilecek bir mesaj atması son derece şaşırtıcıydı. Türkiye'de kolay kolay kapatılacak bir mesele olarak görülmüyor. Türkiye'nin bu saatten sonra bir yargı hegemonyasına tahammülü de söz konusu değildir.

DARBELERDEN MEDET UMAN BİR HALLERİ VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: 28 Şubat dönemi Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında çok ciddi bir değişim var artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Artık ana muhalefetin sürekli darbe söylemleri vesayet odaklarını sanki güçlendirme gibi bir çabaları var. Türkiye'nin imajını kötüleme çabası var. Ana muhalefetin hala darbelerden medet uman bir hali var. Siyaset yapanların gücünü nereden aldığını söylemesi lazım.

DARBE SÜREÇLERİ 15 TEMMUZ'DA KAPATILMIŞTIR

Türkiye tarihinde darbe süreçleri 15 Temmuz 2016 gecesi kapatılmıştır. Hem de milletin topyekün iktidarın gücüyle birlikte arkasında durarak o gece kendi gücüyle kapattığı bir Türkiye vardır artık. Bugünden sonra Türkiye'de kimse bir darbe girişiminde bulunamaz. Hiçbir vesayet odağı da yeniden canlandırılamaz.

ÇEVİR KAZI YANMASIN!

Daily Sabah yazar Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında bunun geçiştirilebilecek bir şey olmadığını ve yapılan özrü "çevir kazı yanmasın" olarak değerlendirdi. Oruç, "Hiç öyle geçiştirilebilecek bir şey ile karşı karşıya değiliz. Özrü yeterli görmüyorum bu konuda. Çünkü bırakın bir AYM üyesi olmayı Türkiye'de az çok siyaseti takip eden ucundan kenarından gazete okuyan herkes ışıklar yanıyor ifadesinin ne anlama geldiğini gayet iyi bilir." dedi.