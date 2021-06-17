Son dakika: Ceza İnfaz Yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi | Flaş detaylar...

Son dakika haberi... Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki, Ceza İnfaz Yasası'nda neler değişecek? Yasayla hükümlüler hangi haklara kavuşuyor? İşte detaylar...

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