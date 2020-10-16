Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak’ın sorularını yanıtladı. Aliyev, "Amacımız tüm Karabağ'ı kurtarmak" ifadelerini kullanarak "Azerbaycan bayrağını bütün işgal edilen yerlere dikeceğiz." dedi. Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık hasar verildiğini belirten Aliyev, "600 asker öldüğünü açıkladı ama bir kaç kat daha fazla" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtladı. Aliyev, "Amacımız tüm Karabağ'ı kurtarmak" ifadelerini kullanarak "Azerbaycan bayrağını bütün işgal edilen yerlere dikeceğiz." dedi. Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık hasar verildiğini belirten Aliyev, "600 asker öldüğünü açıkladı ama bir kaç kat daha fazla" şeklinde konuştu.