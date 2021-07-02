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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakaryalılar müjdeyi verdi: Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz

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Giriş: 02.07.2021 16:12
Son dakika haberi... Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor." dedi. Başkan Erdoğan, "İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı, yakında yapımına başlayacağız." diyerek müjdeyi verdi.
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