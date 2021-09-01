01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bereketli bir sezon diliyorum
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…" ifadelerini kullandı.