Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN