28 Şubat 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır." dedi.