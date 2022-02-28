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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalar

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Giriş: 28.02.2022 12:45
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve "Şule" Belgeseli Gösterimi programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır." dedi.
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