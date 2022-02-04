04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışında önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışında önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 14:43
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Osman Öztürk için "Bizim de hocamızdı ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
10 numarada istifa depremi
10 numarada istifa depremi
Atatürk Anıtı’na saldıran iki kişi tutuklandı
Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı
43 terörist nasıl öldürüldü?
43 terörist nasıl öldürüldü?
Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar!
Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar!
Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor?
Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor?
Ünlü manken ve taksici denize uçtu!
Ünlü manken ve taksici denize uçtu!
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
Daha Fazla Video Göster