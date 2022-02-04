Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Osman Öztürk için "Bizim de hocamızdı ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik." dedi.

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