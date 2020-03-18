Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (Kovid-19) için aşı açıklaması |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Araştırma-geliştirme çalışmalarını yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı bu konudaki tüm önemli araştırmacıları ve kurumları bir araya getirdi. Tanı kiti konusunda çok iyi bir potansiyelimiz var. Salgın ilk başladığında Çin'e tıbbı malzeme desteği vermiştik. Aynı şekilde biz de şimdi bu ülkelerin tecrübelerinden istifade edeceğiz" dedi.