İsrail'in kirli propaganda ağır ifşa oldu! Batı'yı parayla susturdular

Dünya medyasındaki nüfuzuyla bilinen, herkes tarafından bilinen İsrail’in, propaganda ağını ilk kez belgelerle deşifre oldu. İsrail hükümetinin propaganda maşası olan "Voice of Israel" şirketindeki bir sızıntıyla, binlerce gizli belge kamuoyuna açıldı. Gazze'den yükselen çığlığı bastırabilmek için medyaya milyonlarca dolar akıttığı öğrenilen İsrail’in, New York Times ve CNN gibi en büyük kuruluşları bile kıskaca aldığı ortaya çıktı.