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18.03.2020

Başkan Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde koronavirüs tedbirleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek.

Başkan Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda koltuklara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.

Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.

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