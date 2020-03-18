Türkiye'nin küresel salgınla 'Ulusal mücadelesi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 150 ülkeye yayılan ve yaklaşık 175 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde 7 bin 22 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Küresel salgınla en başından itibaren ulusal bir mücadele yürüten Türkiye, çalışmasıyla dünyaya örnek oldu.