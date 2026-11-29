Dünyanın enerji damarları tehdit altında! Doç. Dr. Kemal Olçar kritik senaryoları A Haber'de anlattı

A Haber ekranlarına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran ile ABD arasında Keşm Adası ve Hürmüz Boğazı merkezli tırmanan gerilimi, bölgedeki askeri yığınağı ve Babülmendep'teki gelişmeleri değerlendirdi. Kerç Köprüsü'ne yönelik son saldırının ardından Rusya'nın olası misilleme planlarını da analiz eden Olçar, küresel enerji hatlarında yaşanan sıkışmaya rağmen Türkiye'nin enerji arzında sorun bulunmadığını vurguladı.