Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (corona virüs) Kovid-19 açıklaması: Tedbirleri hayata geçirdik |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması: Tedbirleri hayata geçirdik... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” öncesinde konuştu. Başkan Erdoğan, ‪“(Kovid-19) Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.”‬ ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (corona virüs) Kovid-19 açıklaması;

"(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu.