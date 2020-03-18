Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Salgın haline dönüşmesini engellemeye mecburuz. Avrupa'da en iyi konumda olan biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Salgın sürecini ciddi ekonomik sonuçları olacak. Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs için Türkiye tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkardı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen corona virüsü hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızdan sonra yapacağımız açıklamada detaylı bir şekilde anlatacağız. Bir taraftan sabır bir taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik. Hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Birkaç hafta önemli, güzel bir tablo bizi bekliyor. Avrupa'da en iyi konumda olan biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Salgın sürecini ciddi ekonomik sonuçları olacak. Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor. AA