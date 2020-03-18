Başkan Erdoğan gönül selamına dikkat çekti koronavirüsten en iyi korunma yöntemini açıkladı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle ilgili alınan tedbirler tek tek açıkladı. Erdoğan, "Hiç kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Bilim insanları Kovid-19 virüsüne karşı en etkili tedbirin temizlik olduğu konusunda hem fikirler...Kültürümüzde musafahalaşmak, sarılmak, küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin ellerinden öpmek elbette önemli bir yer tutar. Zira sevgisini dokunarak göstermeyi seven bir milletiz. Ancak, yaşadığımız süreç, bir müddet buna ara vermemizi gerektiriyor. Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar, sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için gönül selamı vereceğiz" ifadelerini kullandı.