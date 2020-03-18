Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerini açıkladı! 65 yaş üstüne ücretsiz verilecek |Video

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısına alınan kararları açıkladı. Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak olan uygulamayla 65 yaş üzerinde olan vatandaşlarımıza ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağını ifade etti.